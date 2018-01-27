"Ростов" отправился на второй тренировочный сбор

Утром 27 января делегация "Ростова" отправилась на второй тренировочный сбор, который пройдет в турецком Белеке.

По информации клубной пресс-службы, на турецких полях команда будет заниматься до 9 февраля и проведет три товарищеских матча.

"Продолжим закладку выносливости, наряду с которой будем уделять время работе над тактикой, отработке командных действий. В этом должны помочь три контрольных встречи", – сказал главный тренер команды Валерий Карпин.

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