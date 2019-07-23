"Ростов" отреагировал на избиение фанатов "Спартака" сотрудниками ОМОНа
"Ростов" опубликовал официальное заявление касательно инцидента после матча второго тура РПЛ между "жёлто-синими" и московским "Спартаком".
Напомним, что фанатов столичной команды избили сотрудники ОМОНа.
"Футбольный клуб "Ростов" не может комментировать действия правоохранительных органов и силовых структур. Насколько мы знаем, сейчас РФС и РПЛ выясняют обстоятельства произошедшего, мы следим за ситуацией. В части компетенции клуба обеспечение безопасности матча происходило стандартным образом в рамках профильных нормативно-правовых актов России.
Стюарды стадиона "Ростов Арена" вели себя корректно и доброжелательно. Матч был омрачен поведением отдельных болельщиков гостевого сектора, которые грубо нарушали правила поведения, в частности зажигали пиротехнику и вступали в конфликты с контролерами-распорядителями.
Клуб подчеркивает, что у болельщиков "Ростова" и "Спартака" хорошие отношения. ФК "Ростов" всегда рад приезду болельщиков гостевых команд на стадион "Ростов Арена". На нашем стадионе царит прекрасная атмосфера, сюда ходят женщины и дети, а произошедшее - абсолютный нонсенс. Наши двери всегда открыты и мы готовы оказывать всё необходимое содействие гостям, однако убедительно просим соблюдать принятые нормы поведения во избежание подобных ситуаций", - говорится в заявлении клуба.
Напомним, что матч между "Ростовом" и "Спартаком" завершился ничьей со счётом 2:2.
Не пропустите: В РФС дали оценку судейству в матче "Ростов" - "Спартак". | http://soccernews.ru
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