"Ростов" отреагировал на избиение фанатов "Спартака" сотрудниками ОМОНа

"Ростов" опубликовал официальное заявление касательно инцидента после матча второго тура РПЛ между "жёлто-синими" и московским "Спартаком".

Напомним, что фанатов столичной команды избили сотрудники ОМОНа.

"Футбольный клуб "Ростов" не может комментировать действия правоохранительных органов и силовых структур. Насколько мы знаем, сейчас РФС и РПЛ выясняют обстоятельства произошедшего, мы следим за ситуацией. В части компетенции клуба обеспечение безопасности матча происходило стандартным образом в рамках профильных нормативно-правовых актов России.

Стюарды стадиона "Ростов Арена" вели себя корректно и доброжелательно. Матч был омрачен поведением отдельных болельщиков гостевого сектора, которые грубо нарушали правила поведения, в частности зажигали пиротехнику и вступали в конфликты с контролерами-распорядителями.

Клуб подчеркивает, что у болельщиков "Ростова" и "Спартака" хорошие отношения. ФК "Ростов" всегда рад приезду болельщиков гостевых команд на стадион "Ростов Арена". На нашем стадионе царит прекрасная атмосфера, сюда ходят женщины и дети, а произошедшее - абсолютный нонсенс. Наши двери всегда открыты и мы готовы оказывать всё необходимое содействие гостям, однако убедительно просим соблюдать принятые нормы поведения во избежание подобных ситуаций", - говорится в заявлении клуба.

Напомним, что матч между "Ростовом" и "Спартаком" завершился ничьей со счётом 2:2.

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