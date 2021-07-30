"Ростов" отреагировал на завершение карьеры Гацкана
Фото: инстаграм Гацкана
"Ростов" не оставил без внимания то, что Александр Гацкан решил завершить карьеру.
"Удачи, Гац. Мы благодарим Сашу за 11 лет в составе "Ростова" и желаем успехов в дальнейшем", - говорится в заявлении клуба.
Гацкан выступал за "Ростов" с 2008 по 2019 год. За это время он провел 315 игр, забил 24 гола и отдал 26 результативных передач.
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