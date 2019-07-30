"Ростов" ответил на предложение нападающего брестского "Динамо" Милевского

Теги динамо брестартём милевскийэльдор шомуродовростов

"Ростов" ответил на предложение нападающего брестского "Динамо" Милевского

"Ростов" в твиттере ответил нападающему брестского "Динамо" Артёму Милевскому по поводу его предложения взять его в команду.

Ранее сообщалось, что украинский игрок позвонил главному тренеру клуба Валерию Карпину и заявил о том, что он хочет перейти в стан ростовчан.

"Спасибо вам за предложение, но у нас уже есть нападающий", - ответил клуб.

К посту "Ростов" прикрепил картинку на котором сравниваются показатели Милевского и Шомуродова.

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