"Ростов" ответил на предложение нападающего брестского "Динамо" Милевского

"Ростов" в твиттере ответил нападающему брестского "Динамо" Артёму Милевскому по поводу его предложения взять его в команду.



Ранее сообщалось, что украинский игрок позвонил главному тренеру клуба Валерию Карпину и заявил о том, что он хочет перейти в стан ростовчан.



"Спасибо вам за предложение, но у нас уже есть нападающий", - ответил клуб.

К посту "Ростов" прикрепил картинку на котором сравниваются показатели Милевского и Шомуродова.

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