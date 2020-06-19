"Ростов" ответил на шутку "Сочи" троллингом Заболотного

1 Теги ростовфк сочи

"Ростов" ответил на шутку "Сочи" троллингом Заболотного

"Ростов" успел отреагировать на провокационный пост "Сочи" до его удаления со страницы в инстаграме.

Напомним, что южане потроллили состав соперника, состоящий из дублёров и воспитанников академии не старше 19 лет.

В ответ ростовчане пошутили над игровыми качествами нападающего Антона Заболотного, сравнив его с деревянной мебелью.

"Откуда у вас фото нашего игрока на фоне вашего бомбардира?" - в шутку задался вопросом "Ростов".

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Комментарии

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frolovalenapis

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