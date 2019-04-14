"Ростов" перед матчем со "Спартаком" подготовил болельщикам развлечения в стиле "Игры Престолов"

"Ростов" решил развлечь своих фанатов в преддверии битвы со "Спартаком".

Возле стадиона клуб организовал развлечения в стиле популярного сериала "Игра Престолов". Все желающие могут сделать фото на железном троне и сразиться против рыцарей. Напомним, что сегодня стартует финальный сезон сериала.

Поединок между "Ростовом" и "Спартаком" начнется в 19:00 по московскому времени.

После 22 туров "Спартак" занимает пятую позицию, а "Ростов" - седьмую.

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