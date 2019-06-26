"Ростов" переиграл "Спартак" в матче Кубка "Париматч Премьер"

"Ростов" обыграл "Спартак" в матче Кубка "Париматч Премьер".

В составе победителей голами отметились Дмитрий Полоз и Алексндр Саплинов.

"Ростов" - "Спартак" - 2:0 (2:0)

"Ростов": Песьяков, Чистяков, Хаджикадунич (Сигурдссон, 61), Логашов (Осинов, 60), Чернов (Мамин, 46), Байрамян (Вебер, 46), Глебов (Черкес, 78), Саплинов (Гацкан, 46), Попов (Ионов, 46), Полоз (Эннин, 46), Сигурдарсон (Шомуродов, 52).

"Спартак" (1-й тайм): Максименко, Ещенко, Гапонов, Кутепов, Айртон, Умяров, Гулиев, Ананидзе, Мелкадзе, Глушенков, Зе Луиш.

"Спартак" (2-й тайм): Ребров, Ещенко (Рассказов, 62), Кутепов (Жиго, 62), Джикия, Мельгарехо, Ханни, Фернандо, Игнатов, Ломовицкий, Ташаев, Луис Адриано.

Аналогичный турнир, который назывался Фонбет Матч Премьер, проходил в январе в Катаре. Тогда победу одержал "Спартак".

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