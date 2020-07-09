"Ростов" перепутал фото своего новичка

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"Ростов" перепутал фото своего новичка

Пресс-служба "Ростова" допустила ошибку в публикации о скором переходе в клуб японца Кенто Хасимото.

"Жёлто-синие" вместо фотографии своего новичка выложили снимок его соотечественника нападающего "Вердера" Юя Осако.

 

Позднее "Ростов" исправил свою ошибку, однако извинения за произошедшее не принёс.

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