"Ростов" планирует выкупить двух игроков "Спартака"

Теги ростовспартак москвааяз гулиевалександр зуев

"Ростов" планирует выкупить двух игроков "Спартака"

"Ростов" планирует выкупить двух игроков "Спартака" Аяза Гулиева и Александра Зуева.

Оба футболиста выступали в донской команде на правах аренды и произвели положительное впечатление на тренерский штаб "жёлто-синих".

Отметим, что 21-летний Гулиев в минувшем сезоне сыграл за "Ростов" 6 матчей, в активе 21-летнего Зуева 27 игр, 2 гола и 4 ассиста. 

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