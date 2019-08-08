"Ростов" по итогам июля РПЛ стал самым тестируемым Российским антидопинговым агентством клубом

Стало известно, что "Ростов" стал самым тестируемым Российским антидопинговым агентством клубом по итогам первого месяца чемпионата России. Об этом сообщает ТАСС.

В июле протестировали Евгения Чернова, Алексея Ионова, Бактиера Зайнутдинова, Александра Зуева и Романа Еременко, которого уже дважды проверили с начала 2019 года.

В общей сложности были проверены 26 игроков клубов РПЛ. У "Спартака" было проверено 4 футболиста, у "Динамо", "Зенита", "Локомотива", "Оренбурга", "Рубина", "Сочи", "Тамбова" и ЦСКА проверку прошли по 2 игрока.

Игроки "Ахмата", "Краснодара", "Крыльев Советов", "Урала" и "Уфы" не сдавали тесты на допинг в июле.

А еще: ЦСКА может заменить Чалова форвардом "Ростова"| http://soccernews.ru