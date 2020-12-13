"Ростов" победил "Ахмат", а ЦСКА упустил победу с "Уралом"

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"Ростов" победил "Ахмат", а ЦСКА упустил победу с "Уралом"В заключительных матчах 18 тура РПЛ встречались "Ахмат" и "Ростов", а также ЦСКА и "Урал".

Встреча в Грозном завершилась в со счетом 0:1 в пользу команды Валерия Карпина. В Москве "армейцы" в концовке встречи упустили победу (2:2).
 

"Ахмат" - "Ростов" 0:1 (0:0)

Гол: Тугарев, 82 - 0:1

"Ахмат": Шелия, Богосовац, Ненахов (Адуев, 88), Пуцко, Быстров, Исмаэл, Харин (Полярус, 58), Бериша, Тимофеев (Адамов, 88), Нижич, Ильин (Садулаев, 70).

"Ростов": Песьяков, Алеэсами, Осипенко, Терентьев, Хаджикадунич, Байрамян (Альмквист, 64), Норманн, Тугарев, Еременко (Сухомлинов, 64), Гигович, Полоз (Обухов, 90).
 

ЦСКА - "Урал" 2:2 (1:1)

Голы: Шкурин, 12 - 1:0, Егорычев,31 - 1:1, Влашич, 61 (пенальти) - 2:1, Калинин, 89 - 2:2
Удаления: Погребняк, 48, Шкурин, 90

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Магнуссон, Фернандес, Васин, Обляков, Зайнутдинов (Чалов, 63), Дзагоев (Бистрович, 79), Влашич, Эджуке (Тикнизян, 79), Шкурин.

"Урал": Помазун, Калинин, Герасимов, Кулаков, Аугустыняк, Мишкич, Егорычев (Шаболин, 87), Эль-Кабир, Ефремов (Евсеев, 83; Татаринов, 90), Йовичич, Погребняк.

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