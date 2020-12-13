"Ростов" победил "Ахмат", а ЦСКА упустил победу с "Уралом"
В заключительных матчах 18 тура РПЛ встречались "Ахмат" и "Ростов", а также ЦСКА и "Урал".
Встреча в Грозном завершилась в со счетом 0:1 в пользу команды Валерия Карпина. В Москве "армейцы" в концовке встречи упустили победу (2:2).
"Ахмат" - "Ростов" 0:1 (0:0)
Гол: Тугарев, 82 - 0:1
"Ахмат": Шелия, Богосовац, Ненахов (Адуев, 88), Пуцко, Быстров, Исмаэл, Харин (Полярус, 58), Бериша, Тимофеев (Адамов, 88), Нижич, Ильин (Садулаев, 70).
"Ростов": Песьяков, Алеэсами, Осипенко, Терентьев, Хаджикадунич, Байрамян (Альмквист, 64), Норманн, Тугарев, Еременко (Сухомлинов, 64), Гигович, Полоз (Обухов, 90).
ЦСКА - "Урал" 2:2 (1:1)
Голы: Шкурин, 12 - 1:0, Егорычев,31 - 1:1, Влашич, 61 (пенальти) - 2:1, Калинин, 89 - 2:2
Удаления: Погребняк, 48, Шкурин, 90
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Магнуссон, Фернандес, Васин, Обляков, Зайнутдинов (Чалов, 63), Дзагоев (Бистрович, 79), Влашич, Эджуке (Тикнизян, 79), Шкурин.
"Урал": Помазун, Калинин, Герасимов, Кулаков, Аугустыняк, Мишкич, Егорычев (Шаболин, 87), Эль-Кабир, Ефремов (Евсеев, 83; Татаринов, 90), Йовичич, Погребняк.
Читайте также: Бистрович прокомментировал провал ЦСКА в Лиге Европы | http://soccernews.ru
главное
Лента новостей
-
Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы пройдет 14 декабря
-
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов состоится 14 декабря
-
Разгром "Боруссии", "Байер" обгоняет всех: все результаты 11 тура Бундеслиги
-
Дубль Роналду принес "Ювентусу" победу над "Дженоа"
-
"Байер" побеждает и врывается на первую строчку
-
"Ливерпуль" не смог победить "Фулхэм"
-
Разгром "Локомотива", осечка ЦСКА: результаты всех матчей 18-го тура и турнирная таблица РПЛ
-
"Ростов" победил "Ахмат", а ЦСКА упустил победу с "Уралом"
-
1
"Тамбов" планирует переехать в Саранск и сменить название
-
Моуринью дал комментарий после матча с "Кристал Пэлас"
-
Стали известны подробности дела Промеса
-
Николич прокомментировал разгром "Локомотива"
-
"Тоттенхэм", несмотря на ничью, остался на первом месте
-
"Наполи" вышел на третье место в Серии А
-
"Рома" в гостях разгромила "Болонью"
-
1
Жоан Лапорта рассказал о приоритетах Месси
-
1
"Краснодар" разгромил "Локомотив"
-
Гомес может покинуть "Аталанту"
-
"Реал Сосьедад" не победил "Эйбар", но все равно вышел на 1 место
-
1
Куман обвинил Пуча в сливе информации