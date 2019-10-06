"Ростов" победил ЦСКА в Москве

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"Ростов" победил ЦСКА в Москве

В матче 8-го тура чемпионата России ЦСКА на своем поле потерпел поражение от "Ростова" со счетом 1:3. 

Победу ростовскому клубу принесли дубль Хорена Байрамяна и гол Эльдора Шомуродова. В составе армейского клуба в концовке встречи отличился Никола Влашич, реализовавший 11-метровый.

Благодаря победе "Ростов" поднялся на первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. ЦСКА опустился на 4-ю позицию.

ЦСКА – "Ростов" - 1:3 (0:2)
Голы: Байрамян, 11 - 0:1, Байрамян, 44 - 0:2, Шомуродов, 61 - 0:3, Влашич, 90+2 (с пенальти) - 1:3

ЦСКА: Акинфеев, Шарлия, Гогуа (Лукас Сантос, 46), Дивеев, Фернандес, Влашич, Ахметов, Кучаев, Обляков, Сигурдссон (Бийол, 67), Чалов.

"Ростов": Бабурин, Хаджикадунич, Чернов, Чистяков, Козлов, Попов, Байрамян (Логашов, 77), Глебов (Зайнутдинов, 58), Норманн, Ионов, Шомуродов.

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Ростов возвращается,образца сезона 15/16-16/17 при Бердыев,кандидат на чемпионство,очень интересная команда,буду следить!

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jugulator
Пьянь

Неужели Карпин все-таки становится хорошим тренером? Не ожидал от него.

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Mutaloff
Mutaloff

Поднабрался опыта,сейчас строит очень крутую команду!

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

И это без Еременко !

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