"Ростов" победил ЦСКА в Москве
В матче 8-го тура чемпионата России ЦСКА на своем поле потерпел поражение от "Ростова" со счетом 1:3.
Победу ростовскому клубу принесли дубль Хорена Байрамяна и гол Эльдора Шомуродова. В составе армейского клуба в концовке встречи отличился Никола Влашич, реализовавший 11-метровый.
Благодаря победе "Ростов" поднялся на первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. ЦСКА опустился на 4-ю позицию.
ЦСКА – "Ростов" - 1:3 (0:2)
Голы: Байрамян, 11 - 0:1, Байрамян, 44 - 0:2, Шомуродов, 61 - 0:3, Влашич, 90+2 (с пенальти) - 1:3
ЦСКА: Акинфеев, Шарлия, Гогуа (Лукас Сантос, 46), Дивеев, Фернандес, Влашич, Ахметов, Кучаев, Обляков, Сигурдссон (Бийол, 67), Чалов.
"Ростов": Бабурин, Хаджикадунич, Чернов, Чистяков, Козлов, Попов, Байрамян (Логашов, 77), Глебов (Зайнутдинов, 58), Норманн, Ионов, Шомуродов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|12
|26
|2
|Ростов
|12
|26
|3
|Краснодар
|12
|26
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|12
|26
|5
|ЦСКА Москва
|12
|25
|6
|Уфа
|12
|15
|7
|Арсенал Тула
|12
|14
|8
|Оренбург
|12
|14
|9
|Урал
|12
|14
|10
|Спартак Москва
|12
|14
|11
|Крылья Советов
|12
|14
|12
|Рубин
|12
|14
|13
|Сочи
|12
|12
|14
|Ахмат
|12
|12
|15
|Динамо Москва
|12
|10
|16
|Тамбов
|12
|8