"Ростов" победил "Крылья Советов" и отдалился от зоны вылета
Фото: твиттер "Ростова"/Автор неизвестен
В перенесенном матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги "Ростов" на своем поле обыграл "Крылья Советов" со счетом 1:0.
Единственный гол забил Николай Комличенко.
"Ростов", набрав 25 очков, вышел на 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. "Крылья Советов" с 32 очками остались на восьмой позиции.
"Ростов" – "Крылья Советов" - 1:0 (1:0)
Гол: Комличенко, 18 - 1:0
"Ростов": Песьяков, Лангович (Поярков, 69), Осипенко, Мелехин, Сильянов, Байрамян, Глебов, Щетинин, Тугарев, Полоз (Селява, 60), Комличенко (Голенков, 69).
"Крылья Советов": Ломаев, Фернандо, Божин, Солдатенков, Горшков, Ежов, Зиньковский, Якуба, Сарвели (Пиняев, 63), Игнатьев (Глушенков, 63), Цыпченко (Коваленко, 63).
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