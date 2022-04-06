"Ростов" победил "Крылья Советов" и отдалился от зоны вылета

Фото: твиттер "Ростова"/Автор неизвестен

В перенесенном матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги "Ростов" на своем поле обыграл "Крылья Советов" со счетом 1:0.

Единственный гол забил Николай Комличенко.

"Ростов", набрав 25 очков, вышел на 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. "Крылья Советов" с 32 очками остались на восьмой позиции.

"Ростов" – "Крылья Советов" - 1:0 (1:0)

Гол: Комличенко, 18 - 1:0

"Ростов": Песьяков, Лангович (Поярков, 69), Осипенко, Мелехин, Сильянов, Байрамян, Глебов, Щетинин, Тугарев, Полоз (Селява, 60), Комличенко (Голенков, 69).

"Крылья Советов": Ломаев, Фернандо, Божин, Солдатенков, Горшков, Ежов, Зиньковский, Якуба, Сарвели (Пиняев, 63), Игнатьев (Глушенков, 63), Цыпченко (Коваленко, 63).

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