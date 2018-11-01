"Ростов" побеждает "Зенит" и выходит в четвертьфинал Кубка России

1/8 финала Кубка России продолжилась в Ростове, где местный футбольный клуб под руководством Валерия Карпина принимал лидера РПЛ и самую зрелищную команду России в данный момент – "Зенит". Тренеры обеих клубов понимали, что в матче не обойтись без ротации, а потому мы увидели достаточно непривычные составы. Особенно заметными замены получились у Семака, который полностью изменил центр поля «Зенита», а также оставил за пределами поля Артема Дзюбу.

Развитие сюжета в данном матче перешло в активную стадию уже на четвертой минуте, когда гостям пришлось как будто заново начинать матч, только теперь уже с форой -1. После подачи Тимофея Калачева с первого же опасного стандарта у чужих ворот игроки "Зенита" забыли закрыть Арсения Логашова, который без малейшего сопротивления со стороны соперников кивком головы положил игровой снаряд точно в дальний угол ворот питерцев – 1:0. Сразу после гола "Ростов" мог залпом оформить и второй мяч, но после комбинации на правом крае и прострела в штрафную Салетрос не смог как следует пробить первым касание и метров с восьми направил мяч в руки Лунева.

В конце первой десятиминутки "Зенит" имел очень хороший шанс сразу же вернуться в игру. После вбрасывания с аута Бранислав Иванович получил мяч возле чужих ворот и навесил на дальнюю штангу, где совершенно один стоил Себастьян Дриусси, но его удар первым касанием получился из рук вон плохим – гораздо выше ворот.

После десяти минут атакующего и быстрого футбола команды вернулись к тому, чего от них и ожидали в самом начале – борьба, "частокол ног", толкотня в штрафной и не очень большое количество опасных моментов. Но даже по такой игре «Зенит» свой шанс нашел. На 29 минуте Ингасон проворонил заброс в собственную штрафную площадь и опасно сбил Заболотного. Судья немедленно указал на точку. К игровому снаряду подошел Себастьян Дриусси и пробил в тот же угол, куда прыгал голкипер, но мяч все же проскользнул между газоном и корпусом Песьякова – 1:1.

В начале второго тайма обе команды создали практически идентичные моменты для того, чтобы выйти вперед. Первыми были "зенитовцы". На 50 минуте Оздоев длинным пасом вывел на свидание с голкипером Заболотного, тот долго принимал мяч и выбирал, какой же ногой бить, так что в итоге Логашев в последний момент смог выбить игровой снаряд и ног форварда. А через минуту в подобном стиле на удар вывели Ионова, но мяч оказался слишком прыгучим, и сразу укротить "ядро" не получилось. А позже Иванович в отчаянной попытке совершил вынос на угловой.

В целом второй тайм получился достаточно цикличным. Периодически то одна, то другая команда ненадолго перехватывала инициативу и создавала хоть какие-то моменты у чужих ворот. В середине тайма больше всего шансов забить гол было у Себастьяна Дриусси. На 66 и 74 минутах аргентинец окликался на навесы в исполнении полузащитников – Шатова и Оздоева – но оба раза его удары первым касанием шли мимо ворот.

На 82 минуте "Ростов-Арена" превратилась в звездное небо, ведь их команда все же вышла вперед. После быстрой атаки Калачев подач мяч в штрафную, тот дошел до Скопинцева, левый защитник хорошо пробил в дальний угол, Лунев совершил сейв, но на добивании первым оказался Юсупов, который легким движением ноги переправил игровой снаряд в пустые ворота. Игроки "Зенита" предъявляли претензии судейскому корпусу, так как в моменте был прямой намек на положение вне игры, но главный арбитр уверенно указал на центр – 2:1.

А на 90 минуте "Ростов" окончательно добил своих соперников. Хаджикадунич отклеился от защитников "Зенита" во время подачи со штрафного и ударом головой в дальний угол установил окончательный счет в матче – 3:1. "Ростов" вышел в четвертьфинал Кубка России, где сойдется в двухматчевом противостоянии с "Краснодаром".

"Ростов" – "Зенит" – 3:1

Голы: Логашов, 4 – 1:0; Дриусси, 29 (пен.) – 1:1; Юсупов, 83 – 2:1; Хаджикадунич, 90 – 3:1.

"Зенит": Лунев – Анюков, Нету, Иванович, Наббиулин – Оздоев (Дзюба, 85), Кранневитер (Эрнани, 61), Ерохин – Дриусии (Кузяев, 87), Шатов, Заболотный.

"Ростов": Песьяков – Логашов, Хаджикадунич, Ингасон, Скопинцев – Салетрос (Юсупов, 70), Калачев (Сигурдссон, 86), Гацкан, Ионов, Зуев – Кьяртанссон.

Игорь Малиенко | soccernews.ru

Не пропустите! "Билдапер" от Бога: как Люсьен Фавр воскресил "Боруссию" Клоппа и долго ли она проживет?