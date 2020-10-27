"Ростов" поддержал "Локомотив" перед матчем с "Баварией"

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"Ростов" поддержал "Локомотив" перед матчем с "Баварией"

Пресс-служба "Ростова" подбодрила московский "Локомотив" в преддверии домашней игры против "Баварии" в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

"Взяли блокнот и ручку? Ну, короче, смотрите. Пропустите первыми - ничего страшного. Не бойтесь их защитников, они падают на ровном месте, а в случае штрафного, просто перебросьте мяч через стенку! Желаем вам удачи в этом матче!" - говорится в заявлении донского клуба в твиттере.

Это отсылка к матчу, состоявшемуся 23 ноября 2016 года, когда "Ростов" на своём поле обыграл "Баварию" со счётом 3:2.

"Локомотив" примет "ротен" сегодня в Москве. Начало встречи - в 20:55 по московскому времени.

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