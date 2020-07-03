"Ростов" подписал 17-летнего нападающего

Форвард "Мастер-Сатурн" Данила Сухомлинов стал игроком "Ростова", сообщает официальный сайт клуба.

Условия трансфера, а также детали личного контракта 17-летнего футболиста с "жёлто-синими" пока неизвестны.

Сухомлинов - один из лучших бомбардиров Юношеской футбольной лиги сезона 2019/20. В его активе 8 голов в 15 матчах.

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