"Ростов" подписал белорусского хавбека
Белорусский хавбек Владимир Медведь стал игроком "Ростова".
Российский клуб на своем сайте уже объявил о подписании контракта с 19-летним футболистом.
Медведь - воспитанник минского "Динамо". За свою карьеру он уже успел поиграть в ""Нафтане", брестском "Динамо" и "Слуцке".
Отметим, что предсезонный сбор Медведь проходил вместе с "Ростовом".
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