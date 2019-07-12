"Ростов" подписал белорусского хавбека

Белорусский хавбек Владимир Медведь стал игроком "Ростова".

Российский клуб на своем сайте уже объявил о подписании контракта с 19-летним футболистом.

Медведь - воспитанник минского "Динамо". За свою карьеру он уже успел поиграть в ""Нафтане", брестском "Динамо" и "Слуцке".

Отметим, что предсезонный сбор Медведь проходил вместе с "Ростовом".

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