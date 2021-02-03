"Ростов" подписал форварда "Локомотива"

Нападающий московского "Локомотива" Максим Турищев перешел в "Ростов", сообщается на официальном сайте ростовского клуба.

Сумма трансфера составил 12 тысяч евро. Футболист подписал с ростовчанами контракт на 4,5 года.

18-летний Турищев в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ), забив 8 голов в 10 матчах. В нынешнем сезоне он провел 10 матчей за молодежную команду "Локомотива" и стал автором пяти забитых мячей.

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