"Ростов" подписал голкипера "Зенита"

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"Ростов" подписал голкипера "Зенита"

Голкипер "Зенита" Егор Бабурин перешел в "Ростов".

Стоимость сделки не сообщается, однако в договоре есть пункт об обратном выкупе вратаря. Бабурин заключил с новым клубом четырехлетнее соглашение.

В сезоне 2018/19 Бабурин играл в аренде за "Рубин". На его счету 9 игр, из них в 4 он отстоял на ноль.

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