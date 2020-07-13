"Ростов" подписал контракт с хавбеком курского "Авангарда"

Хавбек курского "Авангарда" Константин Ковалев стал игроком "Ростова". Об этом сообщается "Чемпионат".

Соглашение футболиста с "Ростовом" рассчитано до 2025 года.

"Между ФК "Ростов" и ФК "Авангард" (Курск) достигнуто соглашение о переходе в наш клуб полузащитника Константина Ковалёва. 20-летний футболист уже прибыл в Ростов и отбыл необходимый карантинный режим. Желаем Константину успешной игры в составе нашего клуба!" - говорится в сообщении "Ростова".

В текущем сезоне Ковалев участвовал в 18 матчах ФНЛ. В активе россиянина один гол.

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