"Ростов" подписал контракт с нападающим "Локомотива"

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"Ростов" подписал контракт с нападающим "Локомотива"

Форвард московского "Локомотива" Александр Долгов продолжит карьеру в "Ростове", сообщает официальный сайт клуба.

20-летний футболист присоединился к "жёлто-синим" на правах свободного агента и заключил контракт до 2023 года.

Долгов является воспитанником "железнодорожников", за основную команду он так и не дебютировал.

В минувшем сезоне нападающий выступал за "Казанку" (фарм-клуб "Локомотива"), в рамках ПФЛ сыграл 21 матч и забил 15 голов.

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