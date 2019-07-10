"Ростов" подписал контракт с нападающим "Локомотива"
Форвард московского "Локомотива" Александр Долгов продолжит карьеру в "Ростове", сообщает официальный сайт клуба.
20-летний футболист присоединился к "жёлто-синим" на правах свободного агента и заключил контракт до 2023 года.
Долгов является воспитанником "железнодорожников", за основную команду он так и не дебютировал.
В минувшем сезоне нападающий выступал за "Казанку" (фарм-клуб "Локомотива"), в рамках ПФЛ сыграл 21 матч и забил 15 голов.
Не пропустите: "Ростов" близок к трансферу голкипера "Зенита". | http://soccernews.ru
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|6
|Арсенал Тула
|30
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|Оренбург
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|8
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|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
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|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
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|30
|20