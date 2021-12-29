"Ростов" подписал полузащитника "Динамо" Минск Александра Селяву

Фото: инстаграм "Ростова"/Автор неизвестен

Хавбек минского "Динамо" Александр Селява стал футболистом "Ростова", сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с 29-летним полузащитником рассчитан до конца нынешнего сезона. В соглашении также предусмотрена возможность продления.

В прошлом сезоне белорусского первенства Селява принял участие в 27 матчах, в которых сумел отдать 2 результативные передачи.

Ранее он уже играл за солигорский "Шахтер", "Торпедо-БелАЗ" и "Клеческ".

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