"Ростов" подписал полузащитника "Динамо" Минск Александра Селяву
Фото: инстаграм "Ростова"/Автор неизвестен
Хавбек минского "Динамо" Александр Селява стал футболистом "Ростова", сообщает пресс-служба клуба.
Контракт с 29-летним полузащитником рассчитан до конца нынешнего сезона. В соглашении также предусмотрена возможность продления.
В прошлом сезоне белорусского первенства Селява принял участие в 27 матчах, в которых сумел отдать 2 результативные передачи.
Ранее он уже играл за солигорский "Шахтер", "Торпедо-БелАЗ" и "Клеческ".
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