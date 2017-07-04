"Ростов" подписал словенского защитника

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"Ростов" подписал словенского защитника"Ростов" уладил с "Горицей" детали подписания защитника Матией Бобеном, сообщает пресс-служба донского клуба.

Соглашение рассчитано на 3 года с возможностью продления еще на сезон. 

Ранее Бобен играл в составе "Болтона", "Триглав" и "Горицы". Кроме того, 23-летний игрок привлекался к играм за молодежные сборные Словении. 

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