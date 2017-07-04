"Ростов" подписал словенского защитника
"Ростов" уладил с "Горицей" детали подписания защитника Матией Бобеном, сообщает пресс-служба донского клуба.
Соглашение рассчитано на 3 года с возможностью продления еще на сезон.
Ранее Бобен играл в составе "Болтона", "Триглав" и "Горицы". Кроме того, 23-летний игрок привлекался к играм за молодежные сборные Словении.
Читайте: Орещук: "У многих игроков "Ростова" была опция об уходе на тот случай, если Бердыев покинет команду" | http://soccernews.ru
комментарии
опрос
Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Лента новостей
-
"Кристал Пэлас" будет использовать чеснок, чтобы бороться с паразитами на стадионе
-
Марадона: "Надеюсь, что "Наполи" станет чемпионом Италии, а Хамшик побьет мой рекорд"
-
"Милан" отказался продавать Бакку в "Марсель" за 20 миллионов евро
-
Агент: "Цаллагов не собирается уходить из "Зенита"
-
"Ахмат" подписал Жабу
-
"Интер" вновь отклонил предложение "Манчестер Юнайтед" о продаже Перишича
-
"Хаддерсфилд" купил Инса за девять миллионов евро
-
Себальос: "Мое будущее прояснится через две недели"
-
Борха Бастон перешел в "Малагу"
-
"Бешикташ" объявил о переходе Пепе
-
Агент пытается помешать продлению контракта Доннаруммы с "Миланом"
-
"Рома" хочет купить Ярмоленко
-
"Уфа" может подписать израильского бека
-
Де Гузман перейдет в "Айнтрахт"
-
"Алашкерт", "Линфилд" и ТНС вышли во второй раунд квалификации Лиги чемпионов
-
"Интер" заинтересовался аргентинским хавбеком Чеккини
-
Санчес решил остаться в "Арсенале"
-
Марадона выпил водки с локтя
-
Франческоли: "Ривер Плейт" пока не получил от "Зенита" оплату за Дриусси"
-
Сусо: "Я остаюсь в "Милане"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Спартак Москва
|30
|69
|2
|ЦСКА Москва
|30
|62
|3
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|61
|4
|Краснодар
|30
|49
|5
|Терек Грозный
|30
|48
|6
|Ростов
|30
|48
|7
|Уфа
|30
|43
|8
|Локомотив Москва
|30
|42
|9
|Рубин
|30
|38
|10
|Амкар
|30
|35
|11
|Урал
|30
|30
|12
|Анжи
|30
|30
|13
|Оренбург
|30
|30
|14
|Арсенал Тула
|30
|28
|15
|Крылья Советов
|30
|28
|16
|Томь
|30
|14