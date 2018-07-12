"Ростов" подписал защитника молодежной сборной Швеции

Защитник "Мальме" Деннис Хаджикадунич перешел в "Ростове", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 1 миллион евро. Футболист подписал с российским клубом контракт до лета 2023 года.

20-летний Хаджикадунич выступал за "Мальме" с 2016 года и провел за клуб 5 матчей. Сдавался в аренду "Треллеборгу". Сыграл 1 матч за молодежную сборную Швеции.

Не пропустите: "Локомотив" определился с соперниками по второму предсезонному сбору. | http://soccernews.ru