"Ростов" подписал защитника молодежной сборной Швеции

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"Ростов" подписал защитника молодежной сборной Швеции

Защитник "Мальме" Деннис Хаджикадунич перешел в "Ростове", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 1 миллион евро. Футболист подписал с российским клубом контракт до лета 2023 года.

20-летний Хаджикадунич выступал за "Мальме" с 2016 года и провел за клуб 5 матчей. Сдавался в аренду "Треллеборгу". Сыграл 1 матч за молодежную сборную Швеции.

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