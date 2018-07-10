"Ростов" подпишет шведского таланта

Шведский защитник Деннис Хаджикадунич станет игроком "Ростова".

По информации портала Footbolltransfers.com, за 20-летнего игрока "Мальме" ростовчане заплатят около 1 миллиона евро.

Хаджикадунич в прошлом сезоне играл за "Треллеборг" на правах аренды. На его счету 10 матчей в чемпионате Швеции и один гол.

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