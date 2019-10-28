"Ростов" подробно описал, чем занимается в клубе Мамаев

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"Ростов" подробно описал, чем занимается в клубе Мамаев

"Ростов" на своем сайте рассказал, чем занимался полузащитник Павел Мамаев первый месяц в клубе.

По данным источника, свой первый день он начал с тренировки по индивидуальной программе. Спустя 4 дня футболист провел первое занятие с футболистами.

Во время перерыва на игры сборных основа и "молодежка" провели двусторонку смешанными составами. Мамаев отметился голом в этих встречах.

Напомним, 31-летний хавбек вышел из тюрьмы по УДО 17 сентября. Спустя несколько дней он расторг контракт с "Краснодаром", а в начале октября стал игроком "Ростова", заключив соглашение до 2021 года.

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