"Ростов" подробно разобрал судейство в матче с "Химками": две результативные ошибки и одно спорное решение

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"Ростов" подробно разобрал судейство в матче с "Химками": две результативные ошибки и одно спорное решение

"Ростов" опубликовал подробный комментарий по поводу работы бригады арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным в матче 22-го тура РПЛ против "Химок" (0:1).

"Наш клуб обращает внимание на результативные ошибки судейства бригады арбитров Сергея Лапочкина, которые повлияли на ход игры и её итог.

Если момент с пенальти Мирзова - дискуссионный, то эпизоды с отменённым голом и не назначенным пенальти на Полозе - очевидные ошибки. "Ростов" подготовил видеоподборку моментов вчерашней игры, которые по мнению клуба были неправильно оценены арбитрами:

1. На 48-й минуте матча Сергей Лапочкин назначил пенальти в ворота "Ростова" за фол на Резиуане Мирзове, при этом арбитр не воспользовался помощью системы VAR. Мы считаем, что инициатором контакта являлся сам Мирзов: после входа в штрафную игрок "Ростова" Роман Тугарев сделал попытку выбить мяч, однако на повторе видно, что в этот момент Мирзов делает движение ногой не в сторону мяча, а в сторону соперника - чтобы заблокировать движение Тугарева.

2. На 71-й минуте матча Али Соу сравнял счёт, однако арбитр Сергей Лапочкин отменил гол по рекомендации видеоассистентов Ивана Сиденкова и Александра Богданова, которые оценили эпизод как совершённый "вне игры". При этом главный арбитр не воспользовался монитором VAR и не оценил эпизод, который предшествовал зафиксированному офсайду. Речь идёт о том, что Али Соу получил мяч от соперника - игрока "Химок", который принял мяч головой. Таким образом, Соу не мог находиться вне игры - даже несмотря на географическое положение игрока на поле. На наш взгляд, в таких эпизодах арбитр обязан пользоваться системой VAR и принимать решение исключительно исходя из визуальной целостной оценки игрового эпизода.

3. На 75-й минуте в штрафной "Химок" Дмитрий Полоз первый играет в мяч, на повторе видно, что его голеностоп развёрнут к воротам соперника. Защитник Филин не успевает сыграть в мяч и наносит удар по стопе Полоза. На повторе видно, как после удара у Полоза разворачивает голеностоп, однако арбитры не зафиксировали фол в штрафной по неосторожности и не назначили пенальти в ворота "Химок", а видеоассистентами не было предложено Лапочкину изучить эпизод с помощью VAR", - говорится в заявлении "Ростова".

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