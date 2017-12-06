"Ростов" подтвердил отставку Кучука



Белорусский специалист Леонид Кучук покинул пост главного тренера "Ростова", сообщает официальный сайт клуба.

Наставник принял решение уйти в отставку после поражения от московского "Динамо" (0:2) в матче 19-го тура чемпионата России. Руководство ростовчан удовлетворило просьбу тренера.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Дмитрий Кириченко.

"Леонид Кучук – настоящий профессионал своего дела. Мы благодарим Леонида Станиславовича за проделанную работу и желаем ему успехов в дальнейшей карьере", - сказал президент "Ростова" Арташес Арутюнянц.

После 19 туров "Ростов" занимает 10 место в Премьер-лиге.

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