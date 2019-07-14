"Ростов" подверг публичной критике РПЛ

Пресс-служба "Ростова" потроллила Российскую Премьер-Лигу.

В официальном Twitter РПЛ появилась запись: "Сколько голов забьет Эльдор Шомуродов в этом сезоне?"

На это Twitter "Ростова" ответил следующим образом": "Сколько раз мы будем играть в 21:30 в этом сезоне?"

Напомним, что в матче 1-го тура "Ростов" обыграл "Ростов" со счетом 2:1 и один из голов забил Шомуродов. Матч начался в 21:30 мск.

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