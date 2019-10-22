"Ростов" показал, что осталось за кадром матча РПЛ с "Зенитом"

Пресс-служба "Ростова" опубликовала ролик о матче 13-го тура чемпионата России с "Зенитом" (1:6).

"Испытание, которое мы прошли вместе и которое сделает нас сильнее", - говорится в сообщении пресс-службы, опубликованное на официальном YouTube-канале ростовского клуба.

Напомним, что победу "Зениту" принес хет-трик Артема Дзюбы, а также голы Сердара Азмуна, Вячеслава Караваева и Вильмара Барриоса. У "Ростова" единственный гол забил Роман Еременко.

После 13 туров "Зенит" занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 29 очков. "Ростов" находится на 4-й позиции с 26 очками.

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