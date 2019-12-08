"Ростов" показал эмоции футболистов после победы над "Спартаком" в Москве



Футболисты "Ростова" Ивелин Попов и Хорен Байрамян станцевали в раздевалке команды после победы в матче 19-го тура чемпионата России со "Спартаком" (4:1).

"Победная раздевалка. Лучшее завершение года", - гласит сообщение, опубликованное в Twitter ростовского клуба.

Благодаря победе ростовский клуб вышел на третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 34 очка. "Спартак" с 22 очками остался на 10-м месте. Московский клуб находится всего в четырех очках от зоны вылета.

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