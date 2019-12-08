"Ростов" показал эмоции футболистов после победы над "Спартаком" в Москве

Теги спартак москваростов

"Ростов" показал эмоции футболистов после победы над "Спартаком" в Москве
Футболисты "Ростова" Ивелин Попов и Хорен Байрамян станцевали в раздевалке команды после победы в матче 19-го тура чемпионата России со "Спартаком" (4:1).

"Победная раздевалка. Лучшее завершение года", - гласит сообщение, опубликованное в Twitter ростовского клуба.

Благодаря победе ростовский клуб вышел на третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 34 очка. "Спартак" с 22 очками остался на 10-м месте. Московский клуб находится всего в четырех очках от зоны вылета.

Не пропустите: Попов рассказал, за счет чего "Ростов" разгромил "Спартак". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 8 декабря

Главные новости дня: 8 декабря

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов