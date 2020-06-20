"Ростов" показал, как болельщики встречали команду после разгрома от "Сочи"

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"Ростов" показал, как болельщики встречали команду после разгрома от "Сочи"

Пресс-служба "Ростова" опубликовала видео, демонстрирующее как болельщики команды встречали футболистов после поражения от "Сочи" со счётом 1:10.

Напомним, что из-за вспышки коронавируса в стане "жёлто-синих" на матч 23-го тура РПЛ отправился молодёжный состав - игроки в возрасте от 16 до 19 лет.

Несмотря на погром, фанаты принимали воспитанников академии "Ростова" как героев. Возле стадиона "Олимп-2" они скандировали: "Вперёд, команда. Мы с тобой".

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