"Ростов" показал, как болельщики встречали команду после разгрома от "Сочи"

Пресс-служба "Ростова" опубликовала видео, демонстрирующее как болельщики команды встречали футболистов после поражения от "Сочи" со счётом 1:10.

Напомним, что из-за вспышки коронавируса в стане "жёлто-синих" на матч 23-го тура РПЛ отправился молодёжный состав - игроки в возрасте от 16 до 19 лет.

Несмотря на погром, фанаты принимали воспитанников академии "Ростова" как героев. Возле стадиона "Олимп-2" они скандировали: "Вперёд, команда. Мы с тобой".

Лучшие болельщики в мире встретили команду возле стадиона «Олимп-2»



Спасибо вам за поддержку #МыРостов pic.twitter.com/kqDEEwwTzB — Football Club Rostov (@rostovfc) June 19, 2020

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