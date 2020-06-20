"Ростов" показал, как болельщики встречали команду после разгрома от "Сочи"
Пресс-служба "Ростова" опубликовала видео, демонстрирующее как болельщики команды встречали футболистов после поражения от "Сочи" со счётом 1:10.
Напомним, что из-за вспышки коронавируса в стане "жёлто-синих" на матч 23-го тура РПЛ отправился молодёжный состав - игроки в возрасте от 16 до 19 лет.
Несмотря на погром, фанаты принимали воспитанников академии "Ростова" как героев. Возле стадиона "Олимп-2" они скандировали: "Вперёд, команда. Мы с тобой".
Лучшие болельщики в мире встретили команду возле стадиона «Олимп-2»— Football Club Rostov (@rostovfc) June 19, 2020
Спасибо вам за поддержку #МыРостов pic.twitter.com/kqDEEwwTzB
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