"Порту" и "Бешикташ" начали переговоры с Халком

Экс-форвард "Зенита" Халк может продолжить карьеру в Португалии или Турции.

Как сообщает журналист Николо Скиры, "Порту" и "Бешикташ" начали обсуждать с бразильцем детали возможного сотрудничества.

Сам 34-летний футболист настаивает на контракте не менее чем на полтора сезона.