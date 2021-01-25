"Порту" и "Бешикташ" начали переговоры с Халком

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"Порту" и "Бешикташ" начали переговоры с ХалкомЭкс-форвард "Зенита" Халк может продолжить карьеру в Португалии или Турции.

Как сообщает журналист Николо Скиры, "Порту" и "Бешикташ" начали обсуждать с бразильцем детали возможного сотрудничества.

Сам 34-летний футболист настаивает на контракте не менее чем на полтора сезона.

В данный момент Халк является свободным агентом, после того как покинул китайский "Шанхай СИПГ".

Напомним, что нападающий уже защищал цвета "Порту" с 2008 по 2012 год.

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