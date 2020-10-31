"Ростов" показал командное фото после победы над "Спартаком" в Москве

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин и футболисты команды сфотографировались на поле стадиона "Открытие Арена" после победы в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с московским "Спартаком" (1:0).

Единственный гол в середине первого тайма забил Павел Мамаев. Ростовский клуб доигрывал матч вдесятером из-за удаления Денниса Хаджикадунич на 75-й минуте.

Благодаря победе "Ростов" вышел на четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 23 очка. "Спартак" с 27 очками занимает первое место.

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