"Ростов" показал прощальное видео о Шомуродове, перешедшем в "Дженоа"

Пресс-служба "Ростова" на своем ютуб-канале опубликовала прощальное видео с участием форварда команды Элдора Шомуродова.

Ранее стало известно, что 25-летний футболист перешел в "Дженоа".

На видео показывается, как футболист прощается с командой, а главный тренер "Ростова" Валерий Карпин пожал форварду руку, обнял и сказал: "Не плачь".

Также футболист обратился к фанатам ростовского клуба.

"Дорогие болельщики "Ростова". Хочу выразить вам слова благодарности. Я был счастлив в "Ростове" с 2017 года. Клуб навсегда останется частью моей жизни. Я помню ваши эмоции после моих голов. Никогда не забуду это. Желаю вам самого наилучшего. Очень благодарен руководству клуба, тренерскому штабу, сотрудникам базы, эти люди поверили в меня. Сейчас настало время двигаться дальше, но это не значит, что я забуду клуб. Я навсегда останусь болельщиком "Ростова", - цитирует Шомуродова пресс-служба клуба.

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