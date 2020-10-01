"Ростов" показал прощальное видео о Шомуродове, перешедшем в "Дженоа"
Пресс-служба "Ростова" на своем ютуб-канале опубликовала прощальное видео с участием форварда команды Элдора Шомуродова.
Ранее стало известно, что 25-летний футболист перешел в "Дженоа".
На видео показывается, как футболист прощается с командой, а главный тренер "Ростова" Валерий Карпин пожал форварду руку, обнял и сказал: "Не плачь".
Также футболист обратился к фанатам ростовского клуба.
"Дорогие болельщики "Ростова". Хочу выразить вам слова благодарности. Я был счастлив в "Ростове" с 2017 года. Клуб навсегда останется частью моей жизни. Я помню ваши эмоции после моих голов. Никогда не забуду это. Желаю вам самого наилучшего. Очень благодарен руководству клуба, тренерскому штабу, сотрудникам базы, эти люди поверили в меня. Сейчас настало время двигаться дальше, но это не значит, что я забуду клуб. Я навсегда останусь болельщиком "Ростова", - цитирует Шомуродова пресс-служба клуба.
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