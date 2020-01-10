"Ростов" покупает игрока "Зенита"

Стало известно, где продолжит карьеру вратарь питерского "Зенита" Максим Рудаков.

Напомним, что с января 2018 года 23-летний футболист выступал на правах аренды за финский ХИК, сыграл 77 матчей и пропустил 75 голов.

Как сообщают российские СМИ, в ближайшее время голкипер станет игроком "Ростова". При чём речь идёт о полноценном трансфере.

Рыночная стоимость Рудакова оценивается в 300 тысяч евро.

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