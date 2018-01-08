"Ростов" пополнится хавбеком "Спартака"

Теги аяз гулиевспартак москваростов

"Ростов" пополнится хавбеком "Спартака""Ростов" пополнится полузащитником московского "Спартака" Аязом Гулиевым, информирует СЭ.

По сведениям издания, переход 21-летнего хавбека состоится на правах аренды.

Первую половину сезона Гулиев провел в махачкалинском "Анжи", который решил отказаться от услуг футболиста.

Напомним, "Сантос" приостановил переговоры со "Спартаком" по Вериссимо. | soccernews.ru

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