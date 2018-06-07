"Ростов" пополнится вингером "Шинника"

Теги ростовшинник ярославльвалерий карпин

"Ростов" пополнится вингером "Шинника"

"Ростов" согласовал трансфер вингера "Шинника" Артёма Щадина, сообщают российские СМИ.

На подписании 25-летнего полузащитника настоял главный тренер донской команды Валерий Карпин, который хорошо знаком с ним по совместной работе в "Армавире".

В прошлом сезоне Щадин сыграл за "Шинник" 39 матчей и забил 1 гол.

Не пропустите: "Ростов" нацелился на шведского хавбека. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Официально: Кейн продлил контракт с "Тоттенхэмом"

Официально: Кейн продлил контракт с "Тоттенхэмом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 30 60
2 ЦСКА Москва 30 58
3 Спартак Москва 30 56
4 Краснодар 30 54
5 Зенит Санкт-Петербург 30 53
6 Уфа 30 43
7 Арсенал Тула 30 42
8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
13 Амкар 30 35
14 Анжи 30 24
15 Тосно 30 24
16 СКА Хабаровск 30 13
Полная таблица

топ-5 тегов