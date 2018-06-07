"Ростов" пополнится вингером "Шинника"

"Ростов" согласовал трансфер вингера "Шинника" Артёма Щадина, сообщают российские СМИ.

На подписании 25-летнего полузащитника настоял главный тренер донской команды Валерий Карпин, который хорошо знаком с ним по совместной работе в "Армавире".

В прошлом сезоне Щадин сыграл за "Шинник" 39 матчей и забил 1 гол.

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