"Ростов" пополнится вингером "Шинника"
"Ростов" согласовал трансфер вингера "Шинника" Артёма Щадина, сообщают российские СМИ.
На подписании 25-летнего полузащитника настоял главный тренер донской команды Валерий Карпин, который хорошо знаком с ним по совместной работе в "Армавире".
В прошлом сезоне Щадин сыграл за "Шинник" 39 матчей и забил 1 гол.
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|30
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