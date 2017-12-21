"Ростов" попрощался с Кириченко

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"Ростов" попрощался с КириченкоПресс-служба "Ростова" опубликовала официальное заявление клуба, в котором комментируется ситуация с уходом из тренерского штаба Дмитрия Кириченко.

"В ФК "Ростов" всегда ценили и уважали Дмитрия Кириченко как специалиста, тренера и человека. Мы всегда давали ему поддержку и возможность для самореализации. Мы с теплом относимся к Дмитрию Сергеевичу и надеемся, что его ждет прекрасное будущее. Это перспективный тренер, которому мы желаем успехов в дальнейшей работе", - говорится в сообщении "Ростова".

Напомним, что команду возглавил Валерий Карпин.

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