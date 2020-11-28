"Ростов" потерял Хасимото до весны
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин назвал сроки восстановления полузащитника Кенто Хасимото.
"Его можно ждать приблизительно в марте. До конца этого отрезка он не сыграет", - сообщил Карпин.
Напомним, что японский хавбек травмировался в прошлое воскресенье в матче с "Рубином". У него возникли проблемы с коленом.
В текущем сезоне Хасимото провёл за "Ростов" 14 игр и забил 5 голов.
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