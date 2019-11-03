"Ростов" повторил клубный рекорд в чемпионате России

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"Ростов" повторил клубный рекорд в чемпионате России

"Ростов" повторил рекорд клуба по числу очков, набранных в первом круге чемпионата России.

"Бьем рекорды. По итогам первого круга "Ростов" повторил свой лучший результат по количеству очков и побед и обновил рекорд по голам", - сообщается в официальном Twitter клуба.

"Ростов" занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, выиграв девять матчей из 15-ти и набрав 30 очков. В этих матчах ростовчане отметились 28 забитыми мячами.

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