"Ростов" повторил клубный рекорд в чемпионате России
"Ростов" повторил рекорд клуба по числу очков, набранных в первом круге чемпионата России.
"Бьем рекорды. По итогам первого круга "Ростов" повторил свой лучший результат по количеству очков и побед и обновил рекорд по голам", - сообщается в официальном Twitter клуба.
Бьем рекорды ⠀— Football Club Rostov (@rostovfc) November 3, 2019
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По итогам первого круга «Ростов» повторил свой лучший результат по количеству очков и побед и обновил рекорд по голам ⚽️ pic.twitter.com/k299M9Gc8Z
"Ростов" занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, выиграв девять матчей из 15-ти и набрав 30 очков. В этих матчах ростовчане отметились 28 забитыми мячами.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|15
|33
|2
|Ростов
|15
|30
|3
|Локомотив Москва
|15
|30
|4
|Краснодар
|15
|29
|5
|ЦСКА Москва
|15
|27
|6
|Урал
|14
|18
|7
|Спартак Москва
|14
|18
|8
|Уфа
|15
|17
|9
|Крылья Советов
|14
|17
|10
|Рубин
|14
|16
|11
|Арсенал Тула
|14
|16
|12
|Оренбург
|14
|15
|13
|Динамо Москва
|15
|15
|14
|Тамбов
|15
|14
|15
|Ахмат
|15
|14
|16
|Сочи
|15
|13