"Ростов" поздравил Еременко с 33-летием

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"Ростов" поздравил Еременко с 33-летием

"Ростов" в соцсетях поздравил с днем рождения хавбека команды Романа Еременко. Сегодня, 19 марта, футболисту исполнилось 33 года.

"С днем рождения, волшебник.

19 марта день рождения празднует полузащитник и один из лидеров "Ростова" Роман Еременко. ⠀⠀

От души поздравляем нашего волшебника, желаем больше изящных передач, красивых голов и личного счастья", - сообщается в инстаграме клуба.

В этом сезоне футболист участвовал в 17 матчах команды, отметившись 5 голами и 3 ассистами.

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