"Ростов" пожаловался на судейство в матче с "Тамбовом"

Теги ростовтамбовалександр егоровсергей карасев

"Ростов" пожаловался на судейство в матче с "Тамбовом"

"Ростов" направил письмо в судейскую комиссию РФС по итогам матча 16-го тура РПЛ против "Тамбова".

"Ростов" написал письмо, которое мы отправим на комиссию. Речь идёт об эпизоде с игроком "Ростова" Евгением Черновым и ещё о нескольких моментах", - сказал глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров.

Напомним, что "Ростов" дома проиграл "Тамбову" со счётом 1:2.

Главным арбитром вышеупомянутой встречи был Сергей Карасёв.

Не пропустите: РФС поставил ультиматум главе судейского корпуса Егорову. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

СМИ узнали требования Глушакова по иску к бывшей жене

СМИ узнали требования Глушакова по иску к бывшей жене

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 16 36
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 16 31
3 Ростов Ростов 16 30
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 16 30
5 Краснодар Краснодар 16 30
6 Спартак Москва Спартак Москва 16 21
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 16 19
8 Оренбург Оренбург 16 19
9 Урал Урал 16 19
10 Уфа Уфа 16 18
11 Динамо Москва Динамо Москва 16 18
12 Крылья Советов Крылья Советов 16 18
13 Рубин Рубин 16 17
14 Тамбов Тамбов 16 17
15 Ахмат Ахмат 16 15
16 Сочи Сочи 16 13
Полная таблица

топ-5 тегов