"Ростов" пожаловался на судейство в матче с "Тамбовом"

"Ростов" направил письмо в судейскую комиссию РФС по итогам матча 16-го тура РПЛ против "Тамбова".

"Ростов" написал письмо, которое мы отправим на комиссию. Речь идёт об эпизоде с игроком "Ростова" Евгением Черновым и ещё о нескольких моментах", - сказал глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров.

Напомним, что "Ростов" дома проиграл "Тамбову" со счётом 1:2.

Главным арбитром вышеупомянутой встречи был Сергей Карасёв.

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