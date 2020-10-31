"Ростов" пожалуется на судейство в матче со "Спартаком"

Руководство "Ростова" планирует подать жалобу на судейство в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с московским "Спартаком" (1:0), сообщает "Рейтинг букмекеров".

По данным источника, в ростовском клубе намерены обжаловать удаление защитника Денниса Хаджикадунича. Футболист получил желтые карточки на 44-й и 75-й минутах. В "Ростове" считают, что второе предупреждение было необоснованным.

Если удаление Хаджикадунича оставят в силе, то 22-летний босниец пропустит матч 14-го тура чемпионата России с московским ЦСКА. Встреча состоится в Ростове 8 ноября.

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