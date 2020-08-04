"Ростов" пожелал удачи Касильясу

"Ростов" в твиттере пожелал удачи голкиперу Икеру Касильясу, который объявил о завершении карьеру.

"Желаем вам удачи, Икер!" - говорится в сообщении. К посту клуб прикрепил фотографию главного тренера Валерия Карпина с Касильясом.

Lo importante es el camino que recorres y la gente que te acompaña, no el destino al que te lleva, porque eso con trabajo y esfuerzo, llega solo y creo que puedo decir, sin dudar, que ha sido el camino y el destino soñado #Grac1as pic.twitter.com/xb8ucs9REh — Iker Casillas (@IkerCasillas) August 4, 2020

Касильяс выступал за "Реал" с 1998 по 2015 годы, а затем перешел в "Порту", за который выступал до февраля 2020 года. Весной 2019 года голкипер перенес инфаркт на тренировке, после чего восстанавливался несколько месяцев.

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