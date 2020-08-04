"Ростов" пожелал удачи Касильясу

Теги ростовикер касильясвалерий карпин

"Ростов" пожелал удачи Касильясу

"Ростов" в твиттере пожелал удачи голкиперу Икеру Касильясу, который объявил о завершении карьеру. 

"Желаем вам удачи, Икер!" - говорится в сообщении. К посту клуб прикрепил фотографию главного тренера Валерия Карпина с Касильясом.

Касильяс выступал за "Реал" с 1998 по 2015 годы, а затем перешел в "Порту", за который выступал до февраля 2020 года. Весной 2019 года голкипер перенес инфаркт на тренировке, после чего восстанавливался несколько месяцев.

Не пропустите: Моуринью признался, что ненавидит неправильное произношение имен. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Николич заявил, что вернуть Смолова в "Локомотив" было его решением

Николич заявил, что вернуть Смолова в "Локомотив" было его решением

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов