"Ростов" представил форму на следующий сезон

"Ростов" на своём ютуб-канале опубликовал видеоролик с презентацией трёх комплектов формы на сезон 2019/20.

Экипировка выполнена в классических для клуба жёлто-синих цветах, а третий комплект - серый. Технический спонсор - Adidas.

В минувшем сезоне "Ростов" финишировал на девятом месте в турнирной таблице РПЛ.

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