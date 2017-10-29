"Ростов" представил видеоотчет о матче со "Спартаком"

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"Ростов" представил видеоотчет о матче со "Спартаком"

Пресс-служба "Ростова"  опубликовала репортаж о матче 15-го тура чемпионата России против "Спартака" (2:2) на своем канале в YouTube.

Видео: Репортаж ростовчан.

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