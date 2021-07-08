"Ростов" пригласил на просмотр трёх потенциальных новичков
Пресс-служба "Ростова" сообщила о прибытии в расположение команды трёх футболистов.
На просмотре в донском клубе находятся вратарь Арби Межиев, центральный защитник Иссьяр Драме и фланговый хавбек Кирилл Щетинин.
Сейчас на сборах с «Ростовом» находятся три «новеньких» футболиста.— Football Club Rostov (@rostovfc) July 8, 2021
Вратарь Арби Межиев, фланговый полузащитник Кирилл Щетинин и центральный защитник Иссьяр Драме.#фкРостов #сборыРостова pic.twitter.com/H4zHTNLAZW
Напомним, что "жёлто-синие" готовятся к новому сезону на сборе в Австрии.
"Ростов" откроет следующий розыгрыш РПЛ 23 июля матчем с московским "Динамо".
Не пропустите: "Ростов" объявил об уходе двух игроков. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Гари Невилл прокомментировал выход Англии в финал Евро-2020
-
"Реал" продлил контракт с Начо Фернандесом
-
Линекер прокомментировал выход сборной Англии в финал Евро-2020
-
Экс-арбитр Вилков прокомментировал спорное пенальти в матче Англия - Дания
-
Лунев подпишет контракт с немецким клубом
-
Президент "ПСЖ" прокомментировал подписание Рамоса
-
Соболев рассказал о своём состоянии после Евро-2020
-
"Ростов" пригласил на просмотр трёх потенциальных новичков
-
Рамос высказался о своём переходе в ПСЖ
-
Глушаков прокомментировал продление контракта с "Химками"
-
Англия не побеждает Италию в официальных играх с 1977 года
-
"Милан" приблизился к подписанию Жиру
-
Новичок ЦСКА Мухин назвал игрока, с которого берёт пример
-
Глушаков продлил контракт с "Химками"
-
2
Официально: Серхио Рамос стал игроком ПСЖ
-
1
Моуринью оценил эпизод с пенальти в матче Англия - Дания
-
"Райо Вальекано" ведёт переговоры с 17-летним российским футболистом
-
"Ливерпуль" представил новую гостевую форму
-
Хабиб отреагировал на выход сборной Англии в финал Евро-2020
-
Кейн стал автором уникального "достижения" на Евро