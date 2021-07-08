"Ростов" пригласил на просмотр трёх потенциальных новичков

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"Ростов" пригласил на просмотр трёх потенциальных новичков

Пресс-служба "Ростова" сообщила о прибытии в расположение команды трёх футболистов.

На просмотре в донском клубе находятся вратарь Арби Межиев, центральный защитник Иссьяр Драме и фланговый хавбек Кирилл Щетинин.

Напомним, что "жёлто-синие" готовятся к новому сезону на сборе в Австрии.

"Ростов" откроет следующий розыгрыш РПЛ 23 июля матчем с московским "Динамо".

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