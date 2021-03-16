"Ростов" прилетел на матч с "Ротором"

Несмотря на информацию о возможном бойкоте игры, "Ростов" сыграет с "Ротором" в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги.

На месте



Завтра в 18:00 игра «Ротор» - «Ростов» включаем Матч ТВ или Матч Премьер pic.twitter.com/34XyGYWGgq — Football Club Rostov (@rostovfc) March 16, 2021

Напомним, экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко заявлял, что ростовский клуб может отказаться от участия в матче в Волгограде в знак протеста против судейских ошибок.

В 22-м туре РПЛ "Ростов" проиграл "Химкам" (0:1). После матча ростовчане были уверены в том, что арбитр допустил несколько результативных ошибок в пользу соперника. В команде подробно разобрали три спорных решения, которые могли повлиять на результат.