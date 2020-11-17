"Ростов" приобрел 17-летнего хавбека "Янг Бойз" с российским гражданством

17-летний полузащитника "Янг Бойз" Игорь Павлов стал игроком "Ростова". Об этом сообщает "Чемпионат".



Отметим, у молодого футболиста есть гражданство России и Швейцарии.



Источник, близкий к ситуации сообщил следующее:



"Павлов был на хорошем счету в "Янг Бойз", но "Ростову" удалось убедить игрока перейти к ним. Игрок уже работает с дублем «Ростова» и зимой будет заявлен для участия в матчах".



Футболист родился в Ростове-на-Дону. В прошлом сезоне он провел 6 матчей за "Янг Бойз", отметившись 1 голом.



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